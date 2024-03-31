مسلسل المعلم الحلقة 21 .. قلاش يسترد وعيه وبشر يخطط لقتله

شهدت الحلقة ال٢١ من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة .

قام الجنتيل باختطاف علوش والمعلم من اجل ان يعترفا بمكان البضاعه ولكنه فشل .

في الوقت الذي تحاول فيه زمزم الاعتراف للمعلم بمرضها ولكنها لم يمهلها الوقت لذلك .

بعد ذلك يتصل الدكتور على هاتف المعلم ليرد عليه والد سهر الصايغ ويعلم بان قلاش استرد وعيه ويخطط مع بشر لقتله .

مسلسل المعلم الحلقة ١٦ .. مصطفى شعبان في ورطة بسبب المخدرات

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة النجم مصطفى شعبان، مفاجآت صادمة، والتي بدأت بنجاح منذر ريحانة (المعلم عنتر شداد) في إدخال المخدرات عن طريق مصطفى شعبان (المعلم)، ويبيع المخدرات إلى التجار. إعلان

وظهر (عنتر شداد) هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من سيارة نقل السمك، في الوقت الذي تبحث فيه الشرطة عن الشخص الذي هرب المخدرات من السويس .

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.