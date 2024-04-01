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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هانيا الحمامي تتأهل لنهائي بطولة "GillenMarkets" للإسكواش

صدى البلد

نجحت بطلة أندية وادي دجلة هانيا الحمامي في التأهل لنهائي بطولة "GillenMarkets" للإسكواش –إحدى البطولات الذهبية– وذلك بعد تغلبها على نوران جوهر -المصنفة الثالثة عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-4) و(12-10) و(7-11) و(11-6).

ويأتي هذا استمرارًا للأداء القوي لبطلة أندية وادي دجلة هانيا الحمامي في كبرى البطولات المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تلتقي هانيا الحمامي –المصنفة الثانية عالميًا– مع اللاعبة سيفاسانجاري سوبرامانيام –المصنفة الـ16 عالميًا– اليوم الاثنين بالعاصمة البريطانية لندن.

وتعد بطولة "GillenMarkets" للإسكواش إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 27 مارس وحتى الأول من أبريل 2024 بمدينة لندن، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.

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