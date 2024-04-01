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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

35 مليار شيكل.. خلافات حادة داخل إسرائيل بسبب صفقة شراء طائرات مقاتلة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن أزمة حادة داخل الحكومة الإسرائيلية، بسبب صفقة شراء سربين من الطائرات المقاتلة  إف-35 وإف-15 بقيمة 35 مليار شيكل أي ما يعادل (10 مليارات دولار).

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يعارض الموافقة على صفقة شراء الطائرات المقاتلة حتى انعقاد لجنة فحص ميزانية الدفاع.

وأضافت الصحيفة العبرية أن سموتريتش بعث رسالة إلى رئيس حكومة  بنيامين نتنياهو،  يستخدم فيها حق النقض ضد انعقاد اللجنة.

على الجانب الأخر هاجمه مسؤولون أمنيون إثر ذلك، وقالوا إن: "سموتريتش يدخل السياسة إلى قمرة القيادة، وينسى أننا في حرب متعددة الساحات".

ووفقا للصحيفة فقد كتب سموتريش لنتنياهو أن "وزارة الدفاع تطلب عقد اللجنة الوزارية لتجهيز المنظومة الدفاعية دون إجماع للموافقة على صفقتين طويلتي الأمد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليار شيكل لشراء سرب طائرات من طراز F-35 و سرب طائرات اف 15".

وأضاف: انعقاد اللجنة والموافقة على صفقة بهذا الحجم من دون موافقة وزارة المالية وعلى رأس وزير المالية، أمر غير مسبوق، وليس لدي أي نية لتأكيد ذلك".

وكتب سموتريتش في رسالته إلى نتنياهو أنه “في الاتفاق الذي أبرمته مع وزارتي المالية والدفاع بشأن الميزانية المعدلة لعام 2024، تقرر تشكيل لجنة عامة تقدم توصياتها في غضون شهرين تقريبا.

ومنذ الاتفاق، تمنع المؤسسة الأمنية تشكيل اللجنة وتسعى إلى إثبات الحقائق على الأرض وفرض مبالغ ضخمة في الميزانية، من بين أمور أخرى، في صفقات شراء الطائرات المذكورة، ومع احترامي، لا يمكن قبول مثل هذا السلوك".

وتابع: "إن توقع حصول المؤسسة الأمنية على شيك مفتوح بمبالغ ضخمة مع عواقب وخيمة على الاقتصاد ونوعية حياة مواطني إسرائيل دون أي تفكير نقدي، وعصف ذهني، ومناقشة مهنية وعامة وحكومية ليس أمرا مشروعا وليس واقعيا".

ووفقا له "لقد تمت الموافقة على الصفقات من حيث المبدأ منذ سنوات، ولكن لهذا السبب بالتحديد ثبت أنه لا توجد ضرورة خاصة لتوقيعها الفوري. إذا كانت وزارة الدفاع تعتقد أن هناك ضرورة ملحة لتوقيع الصفقات، فإنها مدعو لوقف احباط تشكيل اللجنة".

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