شركات السياحة: سعر عمرة شوال يبدأ من 28 ألف جنيه

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، إن سعر عمرة شوال 2024 يبدأ من 28 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي، ويزيد وفقا للخدمات المقدمة ودرجة النجومية لتسعر برامج العمرة.



وأوضح عبدالهادى في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن هناك معايير عديدة لتسعير البرامج أبرزها القرب من الحرم المكى وعدد التسكين بالغرف، وللمعتمر حرية اختيار برنامج عمرة شوال سواء الاقتصادى أو الخمس نجوم.

سعر عمرة شوال



وأشار رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان إلى أنه يتفاوت سعر عمرة شوال من 28 ألف جنيه صعودا الي 35 الف جنيه للتسكين الرباعي بالغرف ،و38 ألف جنيه للتسكين الثلاثي ،و42 ألف جنيه للثنائي.



وأفاد عبدالهادى أن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، يشدد على أن شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.



يذكر أن تلتزم شركة السياحة بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين.