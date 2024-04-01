برلمانية: الرئيس ثبت أركان الدولة وأعاد بناء مؤسساتها وإحداث نهضة تنموية كبرى

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد سعى إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتدشين مشروعات قومية في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين حياة المواطن بكل القرى والمحافظات.

وأضافت النائبة هند رشاد فى تصريحات صحفية أنه على صعيد تحسين حياة المواطن بكل القرى والمحافظات أطلق الرئيس مبادرة حياة كريمة لتوفير احتياجات القرى الـمصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق للمجتمعات الريفية والتى أحدثت طفره في حياه المواطنين، ونجح الرئيس السيسي في تشييد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما تمكنت القيادة السياسية من أن تعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.

وأشارت أمين سر إعلام النواب أن الدولة شهدت تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر ويصعب حصرها.

وأكدت النائبة هند رشاد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قاد البلاد على طريق بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين واستنادا إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات وعلى مدار 10 سنوات شاهدنا جميعا إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت شهدت فيها كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014.