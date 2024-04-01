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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جمال عبد الحميد : زيزو أحسن لاعب في مصر

صدى البلد

أشاد جمال عبدالحميد، اللاعب السابق في منتخب مصر وفرق الأهلي والزمالك،  بأداء الزمالك في مباراته أمام فيوتشر في الكونفدرالية، مؤكدًا أنهم يستحقون الفوز وقدموا أداء جيدًا.

وأوضح عبدالحميد في تصريحات لـ"أون سبورت إف إم" أن الزمالك بنسبة كبيرة تأهل للدور قبل النهائي في بطولة الكونفدرالية بعد الفوز في مباراة الذهاب خارج ملعبهم.

وعن جوزيه جوميز، أشار إلى أنه يحتاج لبعض الوقت لإثبات قدراته وفكره، وأشاد بأحمد زيزو مصطفى معتبرًا أنه أفضل لاعب في مصر حاليًا، مؤكدًا على قدراته ومهاراته المتميزة في تسجيل الأهداف وصناعة اللعب.

وفيما يتعلق بانتقال إمام عاشور للأهلي، أكد أنه لم يشعر بالحزن، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا، وأن هناك العديد من اللاعبين الذين انتقلوا بين القطبين دون أي ضجيج.

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