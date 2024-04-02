علمناها التمثيل.. أول رد من نيللي كريم على باسم سمرة وإنتصار

للمرة الأولى ردت الفنانة المصرية نيللي كريم على تصريحات الفنان باسم سمرة والفنانة انتصار التي كانت تحمل في طياتها انتقادًا لها. بأنهما كانا سببا في تعلمها التمثيل خلال مشاركتها في مسلسل "ذات".

وقالا في تصريحاتهما إنهما سبب تعليم نيللي كريم التمثيل في مسلسل “ذات” ورغم تداول هذه التصريحات بأكثر من طريقة في برامج مختلفة، لكن نيللي كريم لم ترد على هذه التصريحات.

وأخيرا خلال ظهورها في برنامج تليفزيوني، ردت نيللي كريم على هذه التصريحات وكشفت حقيقة ما حدث في مسلسل ذات، وإذا تم استبدال الفنان باسم سمرة بزوجها في أحد المسلسلات مؤخرا، وردت نيللي كريم على الفنانة انتصار وعلقت على وصفها بـ “راقصة باليه وليست ممثلة".