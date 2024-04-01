بتستغل الفتيات .. القبض على بطلة فيديوهات التيك توك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بتسهيل إستغلال سيدة أخرى، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وكذا تصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها عبر أحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالإسكندرية.. وبحوزتهما 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.