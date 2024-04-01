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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصميم عالمي.. مجموعة ريكسوس تستحوذ على حق تطوير وإدارة قصر المنتزه فى الإسكندرية

وقع رجل الأعمال ناصر عبد اللطيف، أحد كبار المستثمرين بقطاع السياحة في مصر ومالك مجموعة فنادق ريكسوس، عقود استغلال وتطوير إدارة قصر المنتزه التاريخي بالإسكندرية بنظام حق الانتفاع. 

 

وتتولى مجموعة ريكسوس أعمال التنفيذ والتطوير ورفع كفاءة القصر منفردة،  كما تتولى أعمال الإدارة والتشغيل بعد الافتتاح رسميا، دون وجود جهة مشاركة في أعمال التطوير أو التشغيل.

 

حسب العقود المبرمة، تتولى المجموعة عملية إنشاء فندق داخل القصر، وفقا لطراز معماري فريد يتناسب مع موقع القصر ويلبي تطلعات العملاء يتم ذلك من خلال الاستعانة بأكبر مكاتب الاستشارات الهندسية للوصول لأحدث التصميمات العالمية كما يتضمن المخطط إنشاء فندق داخل القصر تحت مسمى العلامة التجارية ريكسوس.

 

استغلال وتطوير إدارة قصر المنتزه التاريخي 

 

ومن المقرر أن يتضمن الفندق المقرر إقامته داخل القصر كافة الخدمات لتلبية احتياجات الزائرين وفقا للاشتراطات العالمية في الفنادق، بمستوى عال ليحتوي على جيم وسباه، فضلا عن الخدمات غير المسبوقة بالشكل الذي يليق بمستوى مجموعة ريكسوس.

 

ومن المقرر أن يتم التجهيز بالكامل للأعمال التي ستجرى داخل القصر، ومن المتوقع أن يتم استلامه خلال الفترة المقبلة  لبدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ليكون جاهز للافتتاح بالشكل الذي يليق بمصر الجديدة.

السياحة ريكسوس التاريخي

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