الأضخم والأعلى في تاريخ الكرة المصرية.. عوائد إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بالسعودية

أعلن الإعلامي أمير هشام عن العوائد المالية لنادي الأهلي والزمالك في حالة إقامة مباراتيهما في الدوري في السعودية .

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " مصدر برابطة الأندية المحترف لعب مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية هو الاتفاق الأضخم والأعلي ماليا في تاريخ الكرة المصرية

-المفاوضات استمرت على مدار الأشهر الماضية بين رابطة الأندية والشركة المتحدة والجانب السعودي

-الأهلي والزمالك سيحصلان على عائد كبير نظير المشاركة

-المفاجأة الكبري أن هناك عوائد لكل الأندية المصرية وليس الأهلي والزمالك فقط وفقا للاتفاق