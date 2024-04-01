لاعب الزمالك السابق يكشف تفاصيل فشل احترافه في تركيا

كشف إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، تفاصيل فشل انتقاله إلى نادي أنطاليا سبور التركي، لافتا إلى أنه مرض والده المفاجئ وعدم وقوف أحد أعمامه بجانبه دفعه إلى المكوث بجواره وعدم السفر.

وكشف إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالة طه بصري له عند مغادرته أكاديميته للانتقال إلى فريق الناشئين بالزمالك، قائلا انضمامي إلى أكاديمية الكابتن طه بصري كانت نقلة كبيرة في مشواره الكروي، لأنه أسطورة في كرة القدم واكتسبت الكثير من خبراته وآمن بموهبتي ودعمني كثيرا".

تابع، الكابتن نصر إبراهيم والكابتن حسام عبد المنعم أول من دعماه في نادي الزمالك، مضيفا: قدمولي أحلى دعم في الزمالك وأصحاب فضل عليا".

