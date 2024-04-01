صدمة.. الهلال يعلن مدة غياب هدافه ميتروفيتش

أصدر نادي الهلال السعودي، بيانا رسميا، اليوم الإثنين، للكشف عن طبيعة إصابة محترف فريقه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومدة غيابه عن الملاعب.

وكان صاحب الـ29 عاما، تعرض لإصابة عضلية، مساء السبت الماضي، خلال مواجهة الشباب 4-3 في الجولة رقم 25 من الدوري السعودي للمحترفين، التي شهدت تسجيله هدفين قبل استبداله.

وقال الهلال في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن الأشعة التي أجراها ميتروفيتش، أوضحت تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وأضاف الهلال عبر بيانه أن اللاعب الصربي سيخضع- إثر الإصابة العضلية- لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة 6 أسابيع.

ويعد غياب ميتروفيتش خسارة كبيرة للهلال، كون المهاجم الصربي أحرز 33 هدفًا في 36 مباراة لعبها في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، ما أسهم في فوز "الزعيم" بـ30 مباراة على التوالي.

وسجل ميتروفيتش 22 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، ولا يتفوق عليه في المسابقة سوى كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي أحرز 26 هدفًا.

وتنتظر الهلال معارك كروية كبرى خلال الفترة المقبلة، أبرزها مواجهات النصر والاتحاد والعين، في بطولات كأس السوبر وكأس الملك ودوري أبطال آسيا على الترتيب.