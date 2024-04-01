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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راح ومعاه السر.. انقضاء الدعوى في اتهام عامل بهتك عرض فتاتي البساتين

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

كواليس قضية المتهم بهتك عرض قاصرات بمنطقة البساتين والتي قضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم في القضية.

انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة متهم في قضية فتيات البساتين

حيث أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، حيثيات الحكم في القضية رقم 22240 لسنة 2023 جنايات البساتين، المتهم فيها “ماهر ع” لانه في غضون شهر أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين في القاهرة، هتك عرض المجني عليها “ش خ” بغير قوة أو تهديد وايضا هتك عرض المجني عليها “ح م” بغير قوة أو تهديد.

وقالت المحكمة في قضية هتك عرض فتيات بمنطقة البساتين، أنه حضر محام عن المتهم وقرر بوفاة المتهم بتاريخ 27 يناير 2024 وقدم اصل صورة من قيد الوفاة ثابت بها وفاة المتهم وحيث أنه لما كانت المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى نصها على انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وقد ثبت للمحكمة وفاة المتهم.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بهتك عرض فتاتين البساتين بأن حسر ملابسهم عنهم قاصدا هتك عرضهم، وهم لم يتجاوزا ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

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راح ومعاه السر.. انقضاء الدعوى في اتهام عامل بهتك عرض فتاتي البساتين


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