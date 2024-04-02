شركة العاصمة الإدارية تتوقع تخطي أرباحها العام الحالي 27 مليار جنيه

أكد خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة تحقق مكاسب جيدة وفي عام 2022 حققنا أرباح حوالي 20 مليار جنيه .

وقال خالد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" من المتوقع أن تتخطى أرباح العام الحالي 27 مليار جنيه أرباح ".

وأضاف خالد عباس:" لدينا أصول قيمتها تتخطى الـ 285 مليار جنيه ، وهذه الأرقام لم تكن متواجدة منذ 6 سنوات ".

وتابع خالد عباس:" يتم تجهيز الشركة وفقا لمتطلبات هيئة الرقابة المالية وهيئة البورصة ومستمرين في إجراءات الاستعدادات لطرح الشركة بالبورصة".

واكمل خالد عباس:" شركة العاصمة الإدارية بها العديد من المميزات للعاملين فيها ولدينا نوعية أعمال مختلفة ولدينا أحدث مستوى من التكنولوجيا في تشغيل العاصمة ".