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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء.. العاصمة الإدارية تشهد أداء الرئيس اليمين الدستورية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة الثلاثاء المقبل أمام البرلمان، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.

وتعد هذه أول جلسة برلمانية لمجلس النواب فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

ونصت المادة 144 من الدستور المصري على أنه "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتنص المادة  109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.

وتبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب، الرسالة التي الواردة  للمجلس من  الهيئة الوطنية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة تتضمن رسائل هامة فيما يتعلق بتوجهات الدولة المصرية في الملفات الهامة خلال السنوات القادمة.

و أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء المجلس بعقد جلسة برلمانية يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وتنص المادة 140 من الدستور على أنه: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور على أن: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وكانت نتيجة انتخاب 2018 تم إعلانها فى 2 أبريل 2018 بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية البرلمان مجلس النواب الدستور المصري

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