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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدحت صالح يتألق في ختام سهرات دار الأوبرا المصرية

صدى البلد

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة د. لمياء زايد فعاليات سهراتها الرمضانية، أمس بحفل جماهيري ضخم، رفع لافتة كامل العدد، للمطرب مدحت صالح، على خشبة المسرح الكبير.

وعلى مدار ساعتين غنى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من أعماله الشهيرة إلى جانب مختارات من مؤلفات التراث كان منها زي ما هي حبها، السهرة تحلى، بحبك كل ما تطلع شمس، أنا مش بعيد، يتقال، محبتك جنون، شبكوا ايديكوا، حبيبي يا عاشق، باسم الحب، بحلم على قدى، وعدى، أنت الحب، المليونيرات، حمايا العزيز، شوف يا قلبي، أي دمعة حزن لا، واختتك الحفلة بأغنية ابن مصر

وخلال الحفل استضاف صالح الموهبة الصاعدة حبيبة سامي الحفناوي التي تغنت بـ عيون القلب لتجذب انتباه الحضور بصوت ينتمى إلى زمن الفن الجميل وتنال التشجيع والإعجاب.

مدحت صالح

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