أخبار العالم | الجمعية البرلمانية للمتوسط: نفخر باختيار السيسي لجائزة 2024.. الكويت تعيد فتح تصاريح العمل للمصريين.. وورلد سنترال كيتشن الإغاثية تعلق أعمالها في غزة

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أكدت منظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية اليوم الثلاثاء مقتل 7 من فريقها في غارة إسرائيلية في غزة واتهمت اسرائيل عمدا باستهداف سيارتين تحملان شعار المنظمة في مناطق بعيدة عن الصراع

استشهد عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس بيع طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجهة لإسرائيل.

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى على ما يبدو في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء في خطوة أثارت إدانة فورية من رئيس الوزراء الياباني.

كشفت قناة nbc الامريكية عن ان إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إيران بعدم علمها بتوجيه اسرائيل لأي ضربة الى سفارتها في دمشق

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنه جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف.

وأوضحت "الجريدة" أنه عقب مرور 16 شهرا على قرار وزير الداخلية الكويتي السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة

ذكرت شبكة إيه بي سي الأمريكية يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال.

أعلنت القيادة المركزية الامريكية على منصة إكس إنها دمرت زورقا مسيرا تابعا للحوثـ ـيين في البحر الأحمر لحماية قواتنا ولضمان حرية الملاحة.

اعربت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ​​عن فخرها للإعلان عن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حائزاً على الجائزة الخاصة للمنظمة، لعام 2024 بعنوان “بطل السلام”

أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية، أنها استهدفت فجر اليوم الثلاثاء، بواسطة الطيران المسير قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية.

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن استدعاء ممثل المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بشأن الهجوم الاسرائيلي على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق

أدانت دول عربية وأجنبية، الإثنين، قصف طائرات حربية يشتبه بأنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا.