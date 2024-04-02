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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم | الجمعية البرلمانية للمتوسط: نفخر باختيار السيسي لجائزة 2024.. الكويت تعيد فتح تصاريح العمل للمصريين.. وورلد سنترال كيتشن الإغاثية تعلق أعمالها في غزة

اخبار العالم
اخبار العالم

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:
 

منظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية تتهم إسرائيل بقتل 7 من عمالها

أكدت منظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية اليوم الثلاثاء مقتل 7 من فريقها في غارة إسرائيلية في غزة واتهمت اسرائيل عمدا باستهداف سيارتين تحملان شعار المنظمة في مناطق بعيدة عن الصراع

استشهاد أربعة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمنزل في رفح الفلسطينية

استشهد عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

واشنطن تدرس بيع طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجهة لإسرائيل

أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس بيع طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجهة لإسرائيل.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى.. واليابان تعلن إدانتها

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى على ما يبدو في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء في خطوة أثارت إدانة فورية من رئيس الوزراء الياباني.

إدارة بايدن تبلغ إيران بعدم علمها بأي ضربة موجهة لسفارتها في دمشق

كشفت قناة nbc الامريكية عن ان إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إيران بعدم علمها بتوجيه اسرائيل لأي ضربة الى سفارتها في دمشق

الكويت.. فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنه جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف. 

وأوضحت "الجريدة" أنه عقب مرور 16 شهرا على قرار وزير الداخلية الكويتي السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة

ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة الاحتيال

ذكرت شبكة إيه بي سي الأمريكية يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال.

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا زورقا مسيرا تابعا للحوثيين بالبحر الأحمر لحماية قواتنا

أعلنت القيادة المركزية الامريكية على منصة إكس إنها دمرت زورقا مسيرا تابعا للحوثـ ـيين في البحر الأحمر لحماية قواتنا ولضمان حرية الملاحة.

بطل السلام.. الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط: نفخر باختيار الرئيس السيسي لجائزة 2024

اعربت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ​​عن فخرها للإعلان عن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حائزاً على الجائزة الخاصة للمنظمة، لعام 2024 بعنوان “بطل السلام”

فصائل عراقية مسلحة تتبنى قصف قاعدة تل نوف الجوية في إسرائيل بالمسيرات

أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية، أنها استهدفت فجر اليوم الثلاثاء، بواسطة الطيران المسير قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية.

إيران تستدعي ممثل المصالح الأمريكية بالسفارة السويسرية بشأن الهجوم على قنصليتها بدمشق

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن استدعاء ممثل المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بشأن الهجوم الاسرائيلي على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق

إدانات عربية ودولية لاستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت دول عربية وأجنبية، الإثنين، قصف طائرات حربية يشتبه بأنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا.

 

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