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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تبلغ إيران بعدم علمها بأي ضربة موجهة لسفارتها في دمشق

بايدن
بايدن

كشفت قناة nbc الامريكية عن إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إيران بعدم علمها بتوجيه إسرائيل لأي ضربة الى سفارتها في دمشق. 

ويأتي هذا بعد أن أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس جو بايدن كان على علم بالتقارير بشأن غارات جوية إسرائيلية في دمشق أصابت مبنى القنصلية الإيرانية يوم الإثنين، وأضافت أن الأمر قيد البحث.

وذكر المرصد السوري، مساء أمس الإثنين، أن إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا في درعا ردا على إطلاق صاروخ باتجاه الجولان

وكشف التلفزيون السوري الرسمي، الإثنين، أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، مما خلف مقتل وإصابة عدة أشخاص.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".

إدارة الرئيس جو بايدن اطلاق صاروخ إسرائيل التلفزيون السوري الجولان السوري

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