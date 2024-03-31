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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: خروج مستشفى الأقصى من الخدمة جراء تكرار استهدافه

مستشفى الاقصى
مستشفى الاقصى

حذر مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية من خروج مستشفى الاقصى عن الخدمة جراء تكرار استهدافه.

وأسفر القصف الإسرائيلي الذي طال خياما داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة اليوم الأحد عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة 17 آخرين، على الأقل وفق مصادر طبية فلسطينية.


وقال الناطق باسم المستشفى، خليل الدقران، إن اثنين من النازحين استشهدا فيما أُصيب 15 آخرين بجروح بين خطيرة ومتوسطة بفعل القصف الإسرائيلي الذي طال خيمة للنازحين بساحة المستشفى، معتبرًا ذلك انتهاكًا إسرائيليًّا لحرمة المراكز الطبية.

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