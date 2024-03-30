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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يجدد رفض مصر لخطة تهجير الفلسطينيين والصفدي يطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل

شكري والصفدي
شكري والصفدي

جدد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر لخطة تهجير الفلسطينيين خارج حدود أراضيهم

وأكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيريه الفرنسي ستيفان سيجورني، والأردني أيمن الصفدي اليوم فى مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير فى القاهرة، ان مصر لم تتوان لحظة في بذل الجهود للتخفيف من حدة معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وطالب وزير الخارجية ونظرائه الأردني والفرنسي بضرورة وقف إطلاق النار والسماح لأكبر قدر من المساعدات الإنسانية.

ومن جانبه طالب أيضا الوزير الاردني ايمن الصفدي بوقف توريد السلاح إلى إسرائيل لان المستقبل سيكون أسوأ.


وقال الصفدي إن إسرائيل تتحدى العالم ولابد من تحرك دولى حقيقى.


وشدد على ضرورة حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل.

واضاف ان الموقف الفرنسى تطور واصبح يدعو لوقف اطلاق النار.

واستطرد إسرائيل لاتريد فقط قتل الفلسطينيين ولكنها تريد قتل الوكالة الوحيدة التى تساعد الفلسطينيين متمثل فى وكالة الأونروا لتجويع الفلسطينيين.

وعقد سامح شكرى وزير الخارجية لقاء ثلاثى مع وزراء خارجية  فرنسا والأردن بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير اليوم.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أكس، إن مصر تثمن علاقات الصداقة الاستراتيجية مع فرنسا ونتطلع للارتقاء بها لآفاق أرحب.


وأوضح أن الوزيرين أكدا حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للكارثة الإنسانية في غزة.

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