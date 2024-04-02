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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يدعو لتحقيق كامل في مقـ تل فريق المطبخ العالمي بغزة

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميستولا، لإجراء تحقيق كامل في مقتل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقـ تل الاحتلال 7 عاملي إغاثة من دول أوروبية، مستهدفا اياهم رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم مفضلا قتـ لهم عن تركهم يقدمون المساعدات.

وزعم نتنياهو، في هذا السياق، أن قتـ لهم من قبيل الخطأ غير المقصود خلال العمليات الحربية. 

يأتي ذلك فيما قالت منظمة يونيسف الأممية إنهم  مصدومون لمقـ تل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، مؤكدين ضرورة حماية عمال الإغاثة.

كما قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إنهم غاضبون بشدة لمقتل عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة وأن مهاجمة عمال الإغاثة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

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