بعد حضوره حفل تنصيب السيسي.. يمامة: نتمني التوفيق للرئيس بما يحقق الخير للوطن

حضر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد مراسم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي وأداء اليمين الدستورية لبدء ولاية رئاسية جديدة.

وهنأ الدكتور عبدالسند يمامة الرئيس السيسي متمنيآ له التوفيق والسداد في مهامه بولايته الجديدة لما فيه الخير للوطن ولكافة أبناء الشعب المصري وازدهار الدولة المصرية.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن الوفد مستمر في مسيرته الوطنية بالوقوف دائما في صف الدولة المصرية، ومعارضة اي سياسات لا تؤدي الي التقدم والإصلاح المنشود.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، في تصريحات صحفية : إنه تسلم دعوة لحضور مراسم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا: «شاركت في الجلسة الخاصة لأداء اليمين الدستورية وبجانبي كل من الدكتور فريد زهران والمهندس حازم عمر في الطابق الثاني للمجلس».

وأوضح أن مراسم التنصيب وحلف اليمين تمت، وفقا للنصوص الدستورية، مهنئًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.