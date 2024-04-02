أخبار الفن| رانيا يوسف تكشف تفاصيل هجومها على محمد سلام.. والنجوم في عزاء والدة سيرين عبد النور

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.



كشفت الفنانة رانيا يوسف عن كواليس هجومها على الفنان محمد سلام بعد ظهوره فى الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى.

وقالت رانيا يوسف في مداخلة مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية: "المنشور كان على صفحتي الشخصية بيني وبين أصحابي، وكان مجرد استفهام مني لمحمد سلام، في حين إنه لما اعتذر عن المسرحية كان ممكن يعمل ده بكل هدوء بعيدا عن السوشيال ميديا والجدل، وبدون ما يضع الفنانين كلهم في حرج".

حرصت الفنانة نانسى عجرم على الحضور لكنيسة مار نقولا بـ بيروت، لتكون أول الحضور لمواساة صديقتها الفنانة سيرين عبد النور في محنتها بعد وفاة والدتها.

تستقبل أسرة والد الملحن محمد يحيى، العزاء من أصدقاء ومحبي الراحل، غدا الأربعاء، في مسجد الشرطة التجمع الأول، في قاعة الروضة والكوثر، من الساعة الثامنة مساء.

نشر المخرج محمد فاضل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشيد فيه بمسلسل جودر وتحديدا الجرافيك المستخدم.

ووجه محمد فاضل رسالة القائمين على صناعة المحتوى، قائلا "أحسنتم جميعا فى جودر ونواصل الاستمتاع".