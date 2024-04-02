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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| رانيا يوسف تكشف تفاصيل هجومها على محمد سلام.. والنجوم في عزاء والدة سيرين عبد النور

صدى البلد

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.
 

 

وضع الفنانين كلهم في حرج.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل هجومها على محمد سلام

 

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن كواليس هجومها على الفنان محمد سلام بعد ظهوره فى الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى.

وقالت رانيا يوسف في مداخلة مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية: "المنشور كان على صفحتي الشخصية بيني وبين أصحابي، وكان مجرد استفهام مني لمحمد سلام، في حين إنه لما اعتذر عن المسرحية كان ممكن يعمل ده بكل هدوء بعيدا عن السوشيال ميديا والجدل، وبدون ما يضع الفنانين كلهم في حرج".

 

نانسى عجرم أول الحضور لعزاء والدة سيرين عبد النور ببيروت
 

حرصت الفنانة نانسى عجرم على الحضور لكنيسة مار نقولا بـ بيروت،  لتكون أول الحضور لمواساة صديقتها الفنانة سيرين عبد النور في محنتها بعد وفاة والدتها.

أخبار الفن.. نيللي كريم توجه رسالة عتاب شديدة لانتصار.. محمد هنيدي يطمئن جمهوره على حالته الصحية

اخبار الفن|العوضي يتحدث عن مشاهد أكشن "حق عرب".. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

 

تعرف على موعد ومكان عزاء والد الملحن محمد يحيى
 

تستقبل أسرة والد الملحن محمد يحيى، العزاء من أصدقاء ومحبي الراحل، غدا الأربعاء، في مسجد الشرطة التجمع الأول، في قاعة الروضة والكوثر، من الساعة الثامنة مساء.

 

طولة ياسر جلال.. محمد فاضل يشيد بـ جرافيك مسلسل جودر
 

نشر المخرج محمد فاضل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشيد فيه بمسلسل جودر وتحديدا الجرافيك المستخدم.

ووجه محمد فاضل  رسالة القائمين على صناعة المحتوى، قائلا "أحسنتم جميعا فى جودر ونواصل الاستمتاع".

 

 

 

 

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