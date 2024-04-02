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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وضع الفنانين كلهم في حرج.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل هجومها على محمد سلام

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن كواليس هجومها على الفنان محمد سلام بعد ظهوره فى الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى.

وقالت رانيا يوسف في مداخلة مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية: "المنشور كان على صفحتي الشخصية بيني وبين أصحابي، وكان مجرد استفهام مني لمحمد سلام، في حين إنه لما اعتذر عن المسرحية كان ممكن يعمل ده بكل هدوء بعيدا عن السوشيال ميديا والجدل، وبدون ما يضع الفنانين كلهم في حرج".

وأضافت رانيا يوسف : "الجدل حول موقف محمد سلام طلعنا كلنا شكلنا مش حلو، وفي الأول والآخر ده شغلنا ومصدر رزقنا الوحيد، وإيه سبب مطالبة الفنانين فقط بوقف شغلهم وليس المهندسين أو العمال أو رجال الأعمال".

وأضافت رانيا يوسف : "لما تحصل حركة زي دي بيحصل هجوم فظيع على الفنانين، وكان ممكن أحترم موقفه أكثر لو اعتذر قبل يوم السفر لعرض المسرحية، لأن دي فلوس منتج وعمال وتذاكر سفر وفنادق ومسرح، يعني خسائر لناس كثيرة، وكان موقف غريب منه لأنه حصل بعد 21 يوما من ضرب غزة، فكان عنده فرصة أسبوع أو 10 أيام قبلها للاعتذار".

الفنان محمد سلام الفنانة رانيا يوسف برنامج تفاعلكم رانيا يوسف مسلسل الكبير أوي محمد سلام

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