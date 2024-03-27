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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اخبار الفن|العوضي يتحدث عن مشاهد أكشن "حق عرب".. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

أحمد العوضي: أنا نجم أكشن.. وأحرص على تقديم مشاهد حقيقية

 

أكد الفنان أحمد العوضي سعادته بردود الأفعال التي وصلته عن مشاهد الأكشن التي يضمها مسلسله الجديد “حق عرب”. 

وقال أحمد العوضي، في تصريحات خاصة: “سعيد بردود أفعال الجمهور على هذه المشاهد، فأنا مميز في تقديم مشاهد الأكشن، وأرى أنني نجم أكشن بالأساس”.

 

رحلة 404 يتذيل قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات في السعودية

 

تمكن فيلم رحلة 404 من الحفاظ علي تواجده داخل قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للايرادات، في شباك التذاكر السعودي منذ طرحه وحتي الآن. 

واحتل فيلم رحلة 404 المركز العاشر والأخير هذا الأسبوع، داخل قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في المملكة العربية السعودية . 

أحمد العوضي: أنا نجم أكشن.. وأحرص على تقديم مشاهد حقيقية

مسلسل محارب الحلقة 17 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

 

بحقد عليكى.. بدرية طلبة توجه رسالة قوية للفنانة انتصار

 

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن رأيها فى الفنانة إنتصار ومشاركتها فى أكثر من عمل فنى بالسباق الرمضانى.

وقالت بدرية طلبة فى لقاء ببرنامج عرب وود : انتصار مش أول مرة تنجح وهي ممثلة عبقرية والجوائز الكتير اللي خدتها هي اللي بتقول كده، وأنا بقولها بحبك يا إنتو ودايمًا يا رب ناجحة ودايمًا بحقد عليكي في الأدوار اللي بتعمليها وبتاخدي عليها جوائز.

 

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

 

علقت الفنان ملك أحمد زاهر على بعض الانتقادات التى وجهت إلى شقيقتها ليلى أحمد زاهر بسبب دورها فى مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”.

وقالت ملك أحمد زاهر، فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “مفيش مشكلة فى الانتقادات التى وجهت لليلى وهى عملت الدور كويس، وأنا فخورة بنجاحها”.

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي الفنانة بدرية طلبة المملكة العربية السعودية فيلم رحلة 404

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