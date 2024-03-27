أحمد العوضي: أنا نجم أكشن.. وأحرص على تقديم مشاهد حقيقية

أكد الفنان أحمد العوضي سعادته بردود الأفعال التي وصلته عن مشاهد الأكشن التي يضمها مسلسله الجديد “حق عرب”.

وقال أحمد العوضي، في تصريحات خاصة: “سعيد بردود أفعال الجمهور على هذه المشاهد، فأنا مميز في تقديم مشاهد الأكشن، وأرى أنني نجم أكشن بالأساس”.

وأضاف: “أحرص على أن تكون مشاهد الأكشن طبيعية وحقيقية، كما تحدث في الشارع، والجمهور يصدقني حين أقوم بتقديم تلك المشاهد لأنهم يعلمون أنني بالفعل أقوم بلعب رياضات مختلفة”.

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، وسلوى عثمان، وهدى المفتي، ووليد فواز، ورياض الخولى، ووفاء عامر، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل “حق عرب” يعرض على عدد من القنوات العربية والمصرية، أبرزها one، وقناة أبو ظبي، وقناة عمات الفضائية، وتدور أحداثه في إطار 30 حلقة، حول شخصية عرب، الذي يعمل مع أحد كبار التجار، إلى أن تنشأ بينهم خلافات كبيرة.