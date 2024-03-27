رحلة 404 يتذيل قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات في السعودية

تمكن فيلم رحلة 404 من الحفاظ علي تواجده داخل قائمة الافلام الاعلي تحقيقا للايرادات، في شباك التذاكر السعودي منذ طرحه وحتي الان .

واحتل فيلم رحلة 404 المركز العاشر والاخير هذا الاسبوع، داخل قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في المملكة العربية السعودية .





فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول .

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول .