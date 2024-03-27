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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 16.. حسن الرداد يطلق ناهد السباعي

حسن الرداد
حسن الرداد

أذاعت قناة cbc الحلقة 16  من مسلسل “محارب”، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وحملت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها قيام حسام “ أحمد زاهر ” بتقديم بلاغ ضد محارب بعد ان اقتحم فيلاته وهدد اسرته ، كما طلبت زوجة محارب “ ناهد السباعي ” الطلاق منه ، وقام بتطليقها . 

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليست له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

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محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب

محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الأعمال.

محارب الفنان حسن الرداد حسن الرداد تامر عبد المنعم سلوي عثمان شيرين عادل مسلسل محارب

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