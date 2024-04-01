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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. نيللي كريم توجه رسالة عتاب شديدة لانتصار.. محمد هنيدي يطمئن جمهوره على حالته الصحية

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

نيللي كريم لـ انتصار: بتاعة الباليه دي مش جاية من الشارع

 

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة علي برنامج تفاعلكم، الذي يتم عرضه علي قناة العربية الفضائية ، وردت خلاله علي التصريحات التي ادلي بها كل من باسم سمرة وانتصار في حقها. 

وقالت نيللي كريم: انا بتعلم من كل الناس اللي اشتغلت معاهم ، وفي مسلسل ذات كان الدور يخض ، وباسم سمرة وانتصار اساتذة كبار واكيد كنت بتعلم منهم، ولسه بتعلم من اي شخص بشتغل معاه.

 

مسلسل خالد نور يتصدر نسب المشاهدة والعتاولة وكوبرا يطاردانه

 

تمكن مسلسل نور خالد وولده خالد نور، المعروض حاليا من تصدر قائمة الاعمال الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip.

فيما احتل مسلسل “ العتاولة ” المركز الثاني ، بعدما كان يتواجد في المركز الثالث، وجاء في المرتبة الثالثة مسلسل “ كوبرا ” من بطولة محمد عادل إمام . 

 

محمد هنيدى يطمئن جمهوره على حالته الصحية

 

طمأن الفنان محمد هنيدي جمهوره بعد انتشار صورة قديمة له من داخل المستشفى.

 

حق عرب الحلقة 22 .. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

 

تعرض اليوم الحلقة 22 من مسلسل حق عرب ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي علي عدد من القنوات الفضائية . 

ويعرض على قناة «حكايات» الساعة ٨:٣٠ مساء، ويعاد الساعة ٢:٣٠ بعد منتصف الليل، والساعة ٨:٣٠ صباحا، والساعة ٢:٣٠ عصرا.

الفنانة نيللي كريم الفنان محمد هنيدي برنامج تفاعلكم مسلسل حق عرب منصة شاهد vip محمد هنيدي

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