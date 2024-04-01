مسلسل خالد نور يتصدر نسب المشاهدة والعتاولة وكوبرا يطاردانه

تمكن مسلسل نور خالد وولده خالد نور، المعروض حاليا من تصدر قائمة الاعمال الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip.

فيما احتل مسلسل “ العتاولة ” المركز الثاني ، بعدما كان يتواجد في المركز الثالث، وجاء في المرتبة الثالثة مسلسل “ كوبرا ” من بطولة محمد عادل إمام .

ويشارك محمد إمام في بطولة مسلسل "كوبرا" مع مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي،هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.