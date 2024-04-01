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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد إمام يتصدر التريند عن مسلسله كوبرا

صدى البلد

تصدر الفنان محمد إمام تريند موقع التواصل الاجتماعي اكس، عن مسلسله الجديد “كوبرا” الذي يتم عرضه ضمن السباق الرمضاني.

وعلق إمام: “الحمد لله لليوم الخامس على التوالي‬⁩ ترند أول و تاني في كل ⁧‫الوطن العربي”. ‬⁩  

ويشارك محمد إمام في بطولة مسلسل "كوبرا" مع مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي،هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.

يذكر أن محمد إمام عرض له مؤخراً فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى،وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح،وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

الفنان محمد امام الوطن العربي فيلم أبو نسب موقع التواصل الاجتماعي منة فضالي

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