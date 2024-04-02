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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تدمير جرافة إسرائيلية في دير البلح بـ غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 و7 جنود إسرائيليين كانوا بنفس المكان بقذيفة أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ولفتت كتائب القسام إلى أنه فور وصول قوة نجدة لإنقاذ الجنود تم الاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام إن الكمين المركب نصبته عناصرها في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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