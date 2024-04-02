كتائب القسام تعلن تدمير جرافة إسرائيلية في دير البلح بـ غزة

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 و7 جنود إسرائيليين كانوا بنفس المكان بقذيفة أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ولفتت كتائب القسام إلى أنه فور وصول قوة نجدة لإنقاذ الجنود تم الاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام إن الكمين المركب نصبته عناصرها في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.