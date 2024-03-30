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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام يستهدف دبابة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقامة الفلسطينية حماس، اليوم السبت، استهداف دبابة ميركافاه، جنوبي قطاع غزة موقعة أفرادها بين قتيل وجريح.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء تسليم مساعدات اليوم في شمال غزة.

وتُظهر لقطات فيديو لوكالة فرانس برس قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة عبر الحطام المحترق بالقرب من نقطة التوزيع في ظلام دامس قبيل الفجر، بينما يصرخ الناس ويتردد صدى إطلاق النار – وكان بعضها طلقات تحذيرية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود لم تذكر أسمائهم.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن ذلك حدث بعد أن تجمع آلاف الأشخاص لوصول حوالي 15 شاحنة من الدقيق والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض أن يتم توزيعها على دوار الكويت بمدينة غزة، شمال القطاع.

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