القسام تعلن قـ.تل عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بغزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها اليوم الجمعة، عن قتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بجنوب قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، قائلة "إيقاع جنود للعدو قتلى وجرحى بمحيط الشفاء بعد قصفهم بقذائف مضادة للأفراد والاشتباك معهم".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي إسرائيلي أثناء القتال في جنوب قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 254.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجندي المقتول يدعى ألون كودرياشوف، 21 عامًا، جندي في وحدة كوماندوز إيجوز، إلى جانب إصابة 16 جنديا آخرين خلال نفس الحادث الذي قتل فيه كودرياشوف، من بينهم ستة من كوماندوز إيغوز الذين أصيبوا بجروح خطيرة.

ونقلا عن تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن قذيفة آر بي جي أطلقت على المبنى الذي كانوا فيه، وتم نقل جميع الجنود المصابين إلى المستشفيات.