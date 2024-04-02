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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 23 .. مربوحة تتخلص من الغوريلا بسبب الغيرة

الكبير أوي
الكبير أوي

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل الكبير أوي الكثير من المواقف الكوميدية التى جمعت مربوحة بالغوريلا.

بدأت الحلقة بحلم لمربوحة ورأت فيه الغوريلا وهي مسيطرة على الكبير وتريد أخذ مكان مربوحة بالدار وهو ما جعل مربوحة تفكر فى التخلص منها.

أعلنت مربوحة عبر الإنترنت عن تفاصيل الغوريلا وكتبت جميع مواصفتها لبيعها على النت فيما دبرت لها موقف بمساعدة هجرس لفضح أمرها أمام الكبير .

وتنتهي الحلقة بالعثور على ابنها الذى يأتي ويأخذها وتعتذر مربوحة للكبير.

 

أحداث الكبير أوي 

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 8 احمد مكي محمد سلام رحمة أحمد

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