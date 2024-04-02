البيت الأبيض يعلن مصرع مواطن أمريكي في الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل، اليوم الثلاثاء، بمدير المطبخ المركزي العالمي، وعبر عن تعازيه لوفاة عدد من موظفي الإغاثة في غزة.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي، أن بايدن قال لمدير المطبخ المركزي العالمي، خلال الاتصال، إنه سيوضح لإسرائيل ضرورة حماية موظفي الإغاثة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة غضبت من الهجمة التي أدت إلى مقتل عدد من موظفي المطبخ المركزي العالمي، وعبرت عن تهازيها.

وقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي: "نتوقع تحقيقا سريعا يتم الإعلان عن نتائجه بخصوص مقتل موظفي الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي، ويتم محاسبة المسؤولين"

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قالوا إنهم سيجرون تحقيقا شفافا بخصوص مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي ويجب أن تكون هناك محاسبة.

ووجه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، رسالة إلى الجيش الإسرائيلي مطالبا إياهم ببذل المزيد لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأعلن كيربي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك أمريكي مزدوج الجنسية من بين الضحايا في الهجوم على قافلة موظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة.

وفي وقت سابق، قتل الاحتلال الإسرائيلي 7 من عاملي إغاثة من دول أوروبية، مستهدفا اياهم رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم مفضلا قتـ لهم عن تركهم يقدمون المساعدات.

وزعم نتنياهو، في هذا السياق، أن قتلهم من قبيل الخطأ غير المقصود خلال العمليات الحربية.