بولندا تطالب إسرائيل بتوضيحات بعد استهداف متطوعي الإغاثة الدوليين في غزة

طلبت بولندا، اليوم الثلاثاء، توضيحات من إسرائيل بعد الغارة التي قتلت 7 عاملين في القطاع الإنساني في غزة.

وقالت وكالة رويترز الإخبارية، إن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي طلب من السفير الإسرائيلي في وارسو تفسيرات عاجلة بعد مقتل متطوع بولندي أثناء تقديم المساعدات في غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين سبعة أشخاص يعملون في المطبخ المركزي العالمي التابع للطاهي الشهير خوسيه أندريس، قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على وسط غزة أمس الاثنين.

وأضاف أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج التحقيق في هذه المأساة.

وتقدم سيكورسكي بالتعازي إلى أسرة المتطوع وجميع الضحايا المدنيين في قطاع غزة.