قوي عاملة النواب: خطاب الرئيس بمثابة خارطة طريق للدولة وصولا للجمهورية الجديدة

أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في حفل التنصيب لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة ، تاريخي بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة.

وقال : إن الرئيس السيسي حدد أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة في 7 نقاط تمثلت في ، أولوية حماية وصون أمن مصر القومى، وترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية، واستمرار وتعميق الحوار الوطني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في محاور التنمية ، وتبني إصلاح مؤسسي شامل ، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية ، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصات برنامج " تكافل وكرامة" ، وتبني استراتيجية تعظيم موارد مصر الاقتصادية ، والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية .

وأكد النائب عادل عبد الفضيل ، أن خطاب الرئيس السيسي كان واضحا واتسم بالمكاشفة والمصارحة ، وأرسل العديد من الرسائل لطمأنة الشعب المصري حول ما تمر به البلاد، وامتلاك الدولة المصرية مفاتيح النجاح في كافة المجالات، منوها إلي أن مسيرة الرئيس السيسي خلال السنوات العشر الماضية كانت حافلة بالإنجازات في كل القطاعات واستهدفت بناء الإنسان المصرى والدولة وتقوية مؤسساتها الوطنية، وذلك على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت مصر، والقضاء علي الإرهاب والتطرف وعودة الأمن والأمان والاستقرار للمصريين ، فضلا عن استعادة مكانة مصر كقوة عظمى ولاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له.

واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاتة مهنئا الرئيس السيسي رئيسا لمصر لفترة جديدة تبدأ مصر معها مرحلة أخرى من التحديات التي تواجهها إدارة حكيمة تتمتع بها القيادة المصرية، مقدما التحية على عطائه وعمله والتضحية في سبيل رفع راية تحيا مصر وتنفذ رؤية صادقة لبناء جمهورية جديدة قوية وراسخة.