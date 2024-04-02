مها سليم: مي عمر تملك جميع مقومات البطولة

أشادت المنتجة مها سليم بموهبة الفنانة مي عمر ونجاحها فى مسلسل “نعمة الأفوكاتو” .

وقالت مها سليم فى تصريحات لبرنامج “عرب وود” ، إن مي عمر كانت متهمة دائما أن زوجها المخرج محمد سامي هو الذى كان يفرضها على الجمهور وعلى الساحة الفنية، لكن الحقيقة ليست ذلك تماما بدليل تفوقها فى مسلسل “نعمة الأفوكاتو”.

وأضافت المنتجة مها سليم: أن مي عمر لديها جميع مقومات البطولة ، وأن الجمهور معتاد أن يراها فى شكل معين أنها تهتم بمظهرها وارتداء البراندات طوال الوقت.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.