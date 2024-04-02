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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واحد من الناس يهدي مريضة صدر ستينية خمس آلاف جنيه|فيديو

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي

فاجأ الإعلامي عمرو الليثي عجوز في الستين من عمرها كانت جالسة أمام محل بقالة في شبرا تنتظر ابنتها إعادتها إلى منزلها في فيصل وقدم لها هدية خمسة آلاف جنيه.


وقالت السيدة في برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الليثي على قناة الحياة إنها كانت تقوم باستخراج بطاقة شخصية من قسم شبرا.

 وأضافت أنها لا تعمل بينما تساعدها ابنتها بمبلغ كل شهر، كما يعمل زوجها باليومية.

 وأوضحت: مصاريفي في الشهر تقريبا 3000 جنيه اجيب اكل وشرب وادفع ايجار 1400 ونور وكهرباء".

 وأوضحت أنها تقوم باستخراج البطاقة حتى تتمكن من العلاج في مستشفى الصدر.

وعن مبلغ الخمس آلاف جنيه، قالت السيدة أنها ستهدي ابنتها التي تساعدها دائما 2000.. امال ايه ما هي اللي واقفه جنبي."

عمرو الليثي خمسة آلاف جنيه مستشفى الصدر

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