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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد الخارجية الأسبق: مناورات روسيا العسكرية في البحر الأحمر تعكس أهمية المنطقة إقليميا

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

قال صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن منطقة البحر الأحمر استراتيجية، ويدور عليها صراع وتنافس تاريخي ومستحدث، وفي الفترة الماضية كان هناك نوع من السيطرة والهيمنة من جانب التوجهات الغربية.

وأضاف "حليمة"، خلال مدخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه في الوقت الراهن هناك صراع وتنافس إقليمي ودولي سواء من المعسكر الغربي أو المتحالف أو المتعاون فيما بينه مثل روسيا والصين بصفة خاصة وإيران وتركيا ربما في مرحلة تالية فضلا عن قوى إقليمية ظهرت على الساحة من بينها السعودية.

وأشار إلى أنه لا شك أن المناورات التي جرت ما بين إيران وروسيا تعكس اهتماما بصفة عامة بمنطقة البحر الأحمر ذو الأهمية الاستراتيجية فيما يتعلق بالتجارة في البحر الأحمر، وبالمصالح الاقتصادية المتنامية في هذه المنطقة فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ثم المنطقة العربية، خاصة أن الأمن بالبحر الأحمر مرتبط أيضا بالخليج.

ولفت أن روسيا في الأساس تبحث عن ميناء أو قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، وكان هناك رغبة بأن يكون في السودان أو أريتريا لرعاية مصالحها وتأمينها في ظل تطورات المنطقة.

https://www.youtube.com/watch?v=s5rUNRkVgKA&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

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