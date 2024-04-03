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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ملك الفئة الشبابية والمتوسطة.. شاومي تعتزم إطلاق Redmi 13 بمواصفات جبارة

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 13

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية نعمل على إطلاق واحد من أكثر هواتف الفئة الشبابية والمتوسطة تميزًا تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمي، وسينطلق الهاتف تحت اسم Redmi 13 مع عدد من المواصفات المميزة. 

 

وسيأتي هاتف شاومي Redmi 13 بشاشة من نوع LCD قياس 6.79 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. بحسب GSMArena.  

 

وسيقدم هاتف شاومي Redmi 13 كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل محاطة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيعمل هاتف شاومي Redmi 13 بمعالج من نوع MediaTek Helio G88 SoC من إنتاج شركة ميديا تيك، وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 و 4 و 6 و 8  جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 14، وواجهىة المستخدم للسوفت وير HyperOS 1.0 . 

 

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi 13 على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.  

 

 

Redmi 13 شاومي مواصفات Redmi 13 إطلاق Redmi 13 هواتف الفئة الشبابية والمتوسطة

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