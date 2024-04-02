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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام عاشور يظهر في النادي الأهلي "تفاصيل"

شوبير وعاشور
شوبير وعاشور

شارك الإعلامي أحمد شوبير، صورة جديدة له رفقة حسام عاشور قائد الأهلي السابق، داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "النجم حسام عاشور في بيته النادي الأهلي اليوم"

ورحل حسام عاشور عن النادي الأهلي بعد خلاف مع مجلس الإدارة الحالي الذي كان يطالبه بالإعتزال ليخرج اللاعب بتصريحات عبر السوشيال ميديا وهذا ما اغضب الإدارة تجاه اللاعب ليرحل دون تكريم.

ويعد حسام عاشور أحد قادة الأهلي الذين حققوا إنجازات عديدة مع الفريق وقدم الكثير طوال مسيرته.

ويمتلك حسام عاشور الكثير لدي جمهور النادي الأهلي الذين مازال يتغني بمسيرته الحافلة مع الفريق.

أرقام حسام عاشور 

حسام عاشور قدم الكثير للنادي الأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر ونجح فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

ويعتبر حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء فى تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عام 2006.

 

 

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