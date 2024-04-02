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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زوجة أحمد السقا تسحر العيون في أحدث إطلالاتها

مها الصغير
مها الصغير

حرصت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، علي مشاركة متابعيها صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتألقت مها الصغير بإطلالة لوك كلاسيك متميزة وجذابة، واعتمدت مكياج جذاب مع تسريحة شعر لافتة، مما نال إعجاب متابعيها.


عمل مها الصغير

انضمت الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا إلى مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا. 

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وأنضمت إليهم زوجة أحمد السقا. 

وتتنوع فقرات البرنامج بين الفقرات الخدمية التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كافة المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش كافة الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

الجدير بالذكر أن الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة، من بينها it's show time  وأجرت حوارات فنية هامة مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.

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