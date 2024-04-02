تجميد البويضات حرام.. سعاد صالح توضح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " هل تجميد البويضات حرام أو حلال".

وقالت إن هناك نظرية تسمى المصلحة، ففي حالة تعرض الزوج أوالزوجة لمشكلات، تجعلهم لا ينجبون، فمن الممكن أن يتم تلقيح داخل رحم الزوجة، ويكون طفلا شرعيًا، ولكن إذا كان التلقيح بعد وفاة الأب ففي هذه الحالة تكون الأمر حرام.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن تجميد البويضات في حالة حياة الزوج حلال، ولكن إذا تمت وتم استخدامها بعد الوفاة يكون حرام لأن الأمر هنا سيدخل في اختلاط بـ الأنساب.

