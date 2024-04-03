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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ناصر عثمان: خطاب الرئيس «تاريخي».. وأكد على تطلعات الدولة المصرية

النائب الدكتور ناصر
النائب الدكتور ناصر عثمان

أثنى النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مراسم تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة، وكلمته الذي ألقاها عقب حلف اليمين الدستورية، مؤكدًا أن المشهد كان يليق بحجم الدولة المصرية، وسيظل يومًا تاريخيًا من عُمر الوطن يليق بأرض الحضارات في ظل توجه أنظار العالم إلى متابعة هذا الحدث الجلل والكبير والذي لا ينسى في تاريخ الدولة المصرية.

كما أثنى أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس السيسي إلى الشعب المصري في أثناء فاعليات تأدية اليمين الدستورية، لافتًا إلى أن الخطاب تضمن رسائل هامة في مختلف الملفات، وشمل التأكيد على تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس حرص جليًا على بث روح الطمأنينة والأمل في نفوس الشعب المصري من خلال رسائله الواضحة والصريحة بشأن المرحلة المقبلة في ولايته الجديدة، وأكد كذلك قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات والعمل على كافة المستويات لتحقيق نهضة بكافة القطاعات.

وأشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، على حرص الرئيس السيسي في معرض كلمته على تأكيده بداية عهد جديد للجمهورية الجديدة قوامها الحوار كمنهج ثابت وراسخ نمضي فيه متمثلا في الحوار الوطني كمنصة فكرية خالصة تجمع كل فئات الشعب المصري والذي نتشارك من خلاله لترتيب أولويات العمل الوطني، والذي أكد على احترام الرئيس والدولة المصرية لأسس الحوار كأساس لتجاوز كل التحديات، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة اليوم يحقق الحلم الذي خطط له الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وانتظره الشعب المصري، وهو حلم الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تتجسد فيها جهود التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جموع الشعب المصري العظيم بالاصطفاف والالتفاف خلف الرئيس السيسي للعبور بمصرنا الغالية إلى بر الآمان والاستقرار خاصة وسط التعقيدات الإقليمية الحالية، لنستكمل معا مشهد الانتخابات الرئاسية 2024  الذي أكد على حيوية وفاعلية المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته، ورغبته في استكمال ما بدأ فيه من طريق التنمية والتعمير وتحدي الصعاب للوصول إلى مصر التي ننشدها.

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