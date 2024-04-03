أحمد موسى يكشف تفاصيل الكارثة الإنسانية في مستشفى الشفاء: عاوز يتبني

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 300 شخصًا داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وألقوا القبض على 900 للتحقيق معهم إلى جانب اتخاذ إجراءات بحق 500 آخرين.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتلال حاصر المستشفى لمدة أسبوعين كاملين، وتم تدميره بشكل كامل وأصبح خرابًا.



وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن مستشفى الشفاء يحتاج للهدم وإعادة البناء من جديد بعدما تحول لأكواما من الركام وقتل عدد من الأطباء بداخله.



وشدد على أنه يجب على الفصائل الانتباه جيدًا لأهمية الوحدة الفلسطينية من أجل مصالح شعبهم ومواطنيهم وإعادة كرامته بعدما بات مشردا في الشوارع بلا مأكل أو مسكن.



وقال أنه قبل التفكير في حكم غزة، يجب التركيز على عودة القطاع لما كان عليه قبل 7 أكتوبر وتحرير غزة من الاحتلال ومن ثم إعادة ترميم القطاع، مضيفا أن مصر لها دور مهم في حل القضية الفلسطينية، ومفيش حاجة تتعمل بدون مصر.



