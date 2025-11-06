مشاجرة بين مسئول فندق وآخرين تتلف سيارات بالهرم.. تفاصيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات مشاجرة بين مسؤول فندق وآخرين في الهرم، نتيجة خلافات بينهم، مما أدى إلى حدوث تلفيات بعدد من السيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين مسؤول فندق وآخرين من جيرانه، لخلافات بينهم.

وأسفرت المشاجرة عن حدوث تلفيات بعدد من السيارات المتوقفة بالشارع، وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.