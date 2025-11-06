قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب محل كباب بأرض اللواء

ندى سويفى

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة في مقتل صاحب محل كبابجي اثر طعنة بمشاجرة في منطقة ارض اللواء بالعجوزة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة والاداة المستخدمة في الجريمة.

ولقي شاب مصرعه نتيجة تعرضه لاعتداء بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الجريمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال الفحص أن شاب فقد حياته نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

