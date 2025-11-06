تحقيقات موسعة في مقتل صاحب محل كباب بأرض اللواء

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة في مقتل صاحب محل كبابجي اثر طعنة بمشاجرة في منطقة ارض اللواء بالعجوزة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة والاداة المستخدمة في الجريمة.

ولقي شاب مصرعه نتيجة تعرضه لاعتداء بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الجريمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال الفحص أن شاب فقد حياته نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.