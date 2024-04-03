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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اليابان.. زلزال عنيف يضرب تايوان| تفاصيل

زلزال على مقياس ريختر
زلزال على مقياس ريختر

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن شهود عيان، بالشعور بزلزال قوي في العاصمة التايوانية تايبيه وانقطاع الكهرباء في أجزاء منها.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، أن زلزالًا بقوة 7.3 درجة ضرب المنطقة البحرية بالقرب من هوالين بتايوان صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وقال تقرير صادر عن المركز إنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 23.81 درجة شمالا وخط طول 121.74 درجة شرقا.

فيما ذكرت الإدارة المركزية للطقس في تايوان أنها سجلت زلزالا قوته 7.2 درجة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بقوة 7.5 درجة ضرب منطقة أوكيناوا القريبة من تايوان، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي في الجزر الواقعة بجنوب اليابان.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع على الفور أن تصل أمواج تسونامي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار إلى الجزر اليابانية النائية القريبة من تايوان، بما في ذلك جزيرة مياكوجيما.

زلزال الأرصاد الجوية اليابانية الأرصاد الجوية رويترز تايوان تايبيه

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